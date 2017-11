College 'niet op de hoogte' van gang van zaken foodpark

,,Er is binnen de politieke partijen in Midden-Delfland al aardig wat kritiek over de manier waarop Bedrijvenschap Harnaschpolder bezig is met de invulling van het terrein. Dat het college niet op de hoogte is van de gang van zaken rond Foodpark Harnaschpolder, pal naast het bedrijventerrein, maakt het er bepaald niet beter op. Ik vind dat op z'n zachtst gezegd heel vreemd'', meent Ed Roeling, fractievoorzitter van Mijn Partij. Hij heeft met stijgende verbazing het eerdere verhaal in deze krant gelezen van Do Tetteroo van projectontwikkelaar Euraco. Volgens Tetteroo was hij 'heel ver'met de ontwikkeling van het plan voor een foodpark langs de A4. ,,Het was oorspronkelijk al mijn idee en ik had en heb vier ondertekende intentieverklaringen van bedrijven die daar willen komen. Maar meneer Paul van Joolingen van Bedrijvenschap Harnaschpolder heeft ons eruit gewerkt, om zijn vrienden van Stebru binnen te halen'', houdt Tetteroo vol. Stebru uit Nieuwerkerk aan den IJssel is door het bedrijvenschap gekoppeld aan Sens Real Estate om het foodpark te realiseren. ,,Maar er staat nog niets. De bouw is nog niet begonnen, we horen niets over kandidaten die al hebben getekend en op zeker komen. En dat terwijl de heer Tetteroo al ondertekende verklaringen had van ondernemers'', stelt Ed Roeling vast. Tetteroo wilde op het foodpark ook een vestiging van La Place realiseren, zoals hij eerder heeft gedaan bij Zoeterwoude Dorp. In eerste instantie, tijdens de crisis bij V&D, haakte La Place af.

Geduld

Tetteroo: ,,Maar ik had al tegen Van Joolingen gezegd: heb even geduld, die komen wel weer. En dat is gebeurd. In de tussentijd heeft La Place ook weer contact met mij gezocht over de vraag of zij via Euraco nog een plekje in het foodpark zouden kunnen krijgen. En dan zoals het model in Zoeterwoude: op 2.000 vierkante meter een hypermoderne, houten La Place met natuurparkje, watergangen, een boomgaard, een winkel voor streekproducten en een natuurspeelplek voor kinderen. ,,Hun nieuwe moederbedrijf Jumbo ziet er wel brood in. En van La Place heb ik begrepen dat ze nog nooit door Stebru of Sens zijn benaderd voor deze locatie'', geeft Tetteroo aan.



Ed Roeling heeft inmiddels een en ander aangekaart bij het college, bij verantwoordelijk wethouder Piet Houtenbos (ook namens Midden-Delfland voorzitter van het dagelijks bestuur van het bedrijvenschap). Houtenbos blijft erbij dat 'we er met de heer Tetteroo helaas om zakelijke redenen niet uit zijn gekomen, waarna we in zee zijn gegaan met een andere initiatiefnemer'. Op de vraag van Roeling hoe het nu zit met de voortgang van de realisering van het foodpark, stelt Houtenbos dat 'er binnenkort meer nieuws is over de invulling'.



Tetteroo: ,,Ik ben benieuwd. Het feit blijft dat het foodpark er al had kunnen staan. Op deze manier gaat het vrees ik nog heel lang duren.''