Conflict over hoogspanningsnet bij Harnaschpolder levert mogelijk gat van 25 miljoen euro op begroting

Raad Mid­den-Delfland ziet massaal protest tegen opvang vluchtelin­gen als ‘een belangrijk signaal’

In Midden-Delfland en Delft beginnen tegenstanders van de mogelijke komst van een grootschalig centrum voor vluchtelingen zich nadrukkelijk te roeren. Binnen drie dagen tekenden ruim 1300 mensen een digitale petitie tegen de opvang van 225 asielzoekers op één plek. Raadsleden in de groene buffergemeente kijken er met belangstelling naar. ,,Maar dit is niet doorslaggevend."