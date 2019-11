Controleur van HTM mishandeld en bedreigd met mes door twee mannen in Delft

Vraag bij het nieuws Hoe weet ik of ik loden leidingen in mijn huis heb?

9 november De Gezondheidsraad luidde deze week de noodklok over nog altijd aanwezige loden leidingen in oude huizen. Deze week in de rubriek Vraag bij het nieuws: Wat zijn de risico's en wat kun je eraan doen?