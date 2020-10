Corona brengt fietskoeriers in alle Delftse straten: ‘Rond Kerstmis verwachten we twee keer zoveel pakketten’

FierFietskoerier is naast PrintPlezier en KopieKoffie de derde onderneming in Delft die u heeft opgezet. Hoe is dit idee geboren?

,,Zo’n vijf jaar terug stond dit idee al in mijn businessplan. Toen ik twee jaar geleden mijn eerste bedrijf PrintPlezier oprichtte, had ik het plan om het printwerk bij klanten te bezorgen. Een baan als fietskoerier is voor iedereen toegankelijk en past binnen het sociale ondernemerschap. Vorig jaar kwam ik in contact met Fietskoeriers.nl. Rond deze zomer zouden wij daarmee aan de slag gaan. Maar toen kwam corona, waardoor de vraag naar pakketbezorging ontzettend steeg. Laten we nu, in april, al beginnen, dacht ik.”