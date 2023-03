Daling aantal mensen in Delft dat toestemming geeft voor orgaandonatie

John van Zweden officieel verkozen tot nieuwe voorzitter van gevallen grootmacht DHC

Het hing al even in de lucht, maar maandagavond is John van Zweden (61) benoemd tot nieuwe voorzitter van voetbalclub DHC. De voormalig ‘behangkoning’ en mede-eigenaar van Swansea City hoopt met de roemruchte Delftse club op betere tijden.