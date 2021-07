Dankzij deze robotarm is Virtual Reality ook tastbaar: ‘Alles wat je door de brillen ziet, kun je nu ook voelen’

Nieuwe speeltuin? Extra boom? Projectont­wik­ke­laar betaalt voortaan mee aan voorzienin­gen in Delft

24 juli Niet alleen de Delftenaar, maar ook de projectontwikkelaar gaat voortaan betalen voor nieuwe voorzieningen in de stad. Met het door de gemeenteraad aangenomen plan ‘Huisje Boompje’ van CDA’er Gerrit Jan Valk worden niet de huidige inwoners van Delft, maar de bouwers van nieuwe huizen in de stad voortaan het kind van de rekening. ,,Het levert Delft waarschijnlijk bijna een miljoen per jaar op.”