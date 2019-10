Dankzij deze technische innovaties is Reinier de Graaf klaar voor de toekomst

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis probeert de vele vragen die leven over technologische vernieuwing te beantwoorden met een tentoonstelling. De komende dagen worden in de hal van het ziekenhuis de laatste ziekenhuisinnovaties getoond waarbij het ziekenhuis nauw is betrokken. Deels zijn ze in ontwikkeling, deels zijn ze exclusief in het Delftse ziekenhuis doorgevoerd. ,,Innovatie is geen doel op zich", zegt directeur Carina Hilders van het ziekenhuis, dat een eigen Innovatieplatform heeft.