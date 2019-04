Dankzij taalcoach vinden Katty (49) en Tesi (32) hun weg in Nederland: ‘Hij is onze beste vriend’

,,Ik help ze met de spreekvaardigheid en de uitspraak”, legt Ad den Boer uit. ,,We spreken elke week af om te kletsen. Dit doen we bij een van ons thuis of we gaan naar een café of het strand. Laatst zijn we naar het museum geweest.”



Het project waaraan de vrouwen deelnemen verzorgt taallessen voor nieuwe Nederlanders. Bovendien maken de taalcoaches de deelnemers wegwijs in Delft.



De vrouwen zijn de Nederlandse taal nu machtig, maar dat is wel eens anders geweest. Larrosa kan zich haar eerste weken in Nederland nog goed herinneren. ,,Ik ging naar het gemeentehuis in Delft en dat was erg vervelend”, zegt ze. ,,Ik begreep geen woord van wat ze zeiden en ik dacht alleen maar: wat doe ik hier? Zo enorm frustrerend. Ad heeft op dat vlak veel betekend, hij is onze beste vriend.”