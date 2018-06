Danny (10) uit Delft vermist

Ambitieuze plannen voor ontmoe­tings­plaats in Spoorzone

15:03 Willem van Oranje in brons die bezoekers van Delft welkom heet, vergezeld door acht andere historische iconen, met aan hun voeten een sprankelende fontein in natuursteen. Als het aan de kersverse Stichting Ontmoetingsplek Willem van Oranje ligt, staat het kunstwerk over drie jaar naast het House of Delft in de Spoorzone.