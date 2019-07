‘Dat ik een relatie heb met een vrouw vond ik wel lastig om tegen mensen te zeggen’

‘Jennifer (links op de foto, red.) en ik hebben samen gevoetbald bij KFC ’71 in Tanthof in Delft. Toen we bij elkaar in het team kwamen was ik twaalf. Voor die tijd zat ik bij een andere club in een gemengd team. Ik ging weg omdat ik het zat was dat ik me - als één van de weinige meisjes tussen jongens - moest omkleden in een hokje achteraf. Ik was onderdeel van een team, maar niet altijd.