De baan die de wereld verovert

Eigenaar en oprichter Rob van Schie vertelt enthousiast over zijn bedrijf, waar hij met een groep medewerkers indoor skisystemen bouwt. Het tij zit mee. Vooral in landen met een opkomende middenklasse ontdekken mensen de skisport. Voordat ze de bergen ingaan, willen ze de sport dicht bij huis onder de knie krijgen.



,,Ons populairste product is de Alpine Revolving Slope'', zegt Van Schie, die verspreid over de wereld zo'n tachtig skihellingen heeft gebouwd. ,,Hij lijkt op een loopband en biedt plaats aan vier tot zes skiërs of snowboarders per uur. De snelheid en de hellingshoek zijn verstelbaar, waardoor deze skipiste geschikt is voor zowel beginnende als gevorderde en professionele skiërs en snowboarders.‘’



De skiërs kijken in een grote spiegel. En de instructeur staat er met zijn neus bovenop, waardoor ze direct feedback krijgen. ,,Voor lesdoeleinden is onze baan heel efficiënt. Niks ten nadele van een skihal met echte sneeuw, maar op deze rollende baan kun je permanent skiën. Wij hebben geen last van liften, wachtrijen en kou.‘’



Diverse nieuwe banen zijn in aanbouw. Dat gebeurt in twee bedrijfshallen in Schipluiden en Den Hoorn. ,,We gaan in juni opnieuw naar China'', vertelt Van Schie. ,,In Peking bouwen we twee verschillende typen banen. De markt is daar booming. Alleen al in Peking hebben we eerder meegewerkt aan de bouw van twee grote indoorcentra.''



