De ‘beste food spots’ in Delft vind je hier!

Het platform maakt op Instagram deel uit van de overkoepelende organisatie @waarnederlandeet. Enthousiaste horecaliefhebbers runnen daar accounts van diverse steden. ,,Ik vond het niet kunnen dat Delft nog geen eigen account had”, vertelt de food- en reisblogger. ,,Terwijl het best een grote stad is met allerlei horeca. We willen inwoners en bezoekers inspireren met al het lekkers in deze stad. Tegelijkertijd steunen we uiteraard onze geliefde horeca. Vooral in deze coronatijd.”