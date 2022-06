De binnenstad van Delft zit vol verborgen paradijsjes. Tijdens de Open Tuinendag zijn er 25 daarvan te bezoeken



Een lot uit de loterij noemen Marlies Heesen en Frans Geerlink het huis dat ze in 1988 kochten. Zo smal als de straat aan de voorkant is, zo weids is de tuin die achter hun woning verscholen ligt. De twee binnenstadbewoners horen tot de 25 deelnemers van de Open Tuinendag Delft van komende zaterdag.