De ‘deftige dames' van toen waren eigenlijk feministen: 'Je werd ontslagen als je zwanger was’

Op 26 januari 1952 werd Soroptimistclub Delft opgericht. Muziekdocent Karin Jense (bijna 70 ) was erbij. Min of meer dan: ,,Mijn moeder was één van de oprichters, een zogenaamd ‘charterlid’ en ze was op dat moment zwanger van mij.” Zelf is ze inmiddels alweer 40 jaar lid. Daarmee vergeleken is Simone Stadhouders (52) een nieuwkomer. De dermatologe kwam in 2015 bij de Delftse club en bekleedt sinds oktober het voorzitterschap. Leeftijd, vak en ervaring lopen uiteen, maar de vrouwen vinden elkaar in professionaliteit en hart voor het goede doel.