De favorieten van Delftenaar Chuyue: 'Bij deze zaak eet je de lekkerste ramen'

indebuurt.nlVoor de leukste plekjes in de stad, moet je natuurlijk bij de locals zijn. Want laten we eerlijk zijn: wie kent Delft nou beter dan zij? Daarom gaan wij elke week de straat op om Delftenaren het hemd van het lijf te vragen over hun favoriete hotspots. Vandaag neemt Chuyue je mee naar haar lievelingsplekken in de stad!