De favorieten van Delftenaar Marloes: 'De kaasfondue is hier fantastisch'

Zo'n 150 tips binnen na uitloven beloning cold case vermiste Jaïr

De Peter R. de Vries Foundation heeft in totaal zo’n 150 tips ontvangen over de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares na het uitloven van een beloning voor de gouden tip in augustus vorig jaar. Tot en met afgelopen zaterdag konden tipgevers aanspraak maken op de 250.000 euro.