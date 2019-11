De grote, grijze dozen rukken op: ‘Door gebrek aan planning groeit Haagse regio dicht’

Van boven ‘Mijn buurman heb ik één keer bijna moeten reanimeren en sindsdien is het dikke mik’

11 november Als Hagenees hoort Bianca Garstman (60) eigenlijk thuis in Den Haag, maar het lot - in dit geval het woningaanbod - besliste anders. Nu woont ze al jaren met plezier aan de Mozartlaan in Delft, mét zicht op de Maasvlakte. We gingen bij haar langs voor de rubriek Van boven.