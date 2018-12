De hele wereld ziet de roti van Robert

Werken in een gezinsvervangende woning, als begeleider van mensen met een beperking, je moet het maar kunnen. Voor Latifah Cornett (25) is het elke dag weer een feestje. ,,Ik droom ervan om ooit zelf een groot gezin te hebben en lekker voor moeder te spelen", lacht ze. Aan de Gasthuislaan 5 in Delft kan ze dagelijks oefenen.



In het huis van Ipse de Bruggen draait veel om eten. En vooral: iedereen zo veel mogelijk laten helpen om het op tafel te krijgen. Neem nou Robert. Hij heeft speciaal voor de gelegenheid zijn werkdag bij De Ruimte in Delft zo gepland, dat hij Latifah 's avonds kan helpen met de roti. Natuurlijk omdat hij Latifah aardig vindt, maar toch vooral om een andere reden. ,,Ik wil wereldberoemd worden", zegt Robert voorzichtig. ,,Daar droom ik van. En als Sinterklaas komt, mag ik op de boot."