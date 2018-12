‘De kinderen steken mij straks naar de kroon’

De ski’s bij elkaar houden. Het is de grootste uitdaging van beginners op de lange latten. Op de borstelbaan winnen de zes kinderen gedurende het lesje zichtbaar aan controle. ,,Jullie mogen de bocht uitvliegen hoor’’, zegt instructeur Catelijne. ,,Althans, bijna. Als je aan de zijkant van de baan maar een bochtje maakt.’’



De zusjes Lili (9) en Nicky (11) doen dapper mee. Nicky kijkt het meest serieus. Ze draait haar bochtjes even voorzichtig als geconcentreerd, maar technisch zeer verzorgd. Lily oogt wat meer ontspannen. Ze danst bijna op het bandje, alsof het vanzelf gaat. En dat is ook bijna het geval. De zussen skiën respectievelijk vier en zes jaar.



Hun moeder Marianna Salamon kijkt geamuseerd toe, een kop thee in de hand. ,,We gaan in de krokusvakantie naar de wintersport’’, zegt de van oorsprong Hongaarse, die met haar gezin in Pijnacker woont. ,,Op de piste is het juist in die week hartstikke druk in de skiklasjes. Net als veel andere Nederlanders vieren we vakantie in Zauchensee in Oostenrijk. Daarom bereiden we ons nu al voor. Toen mijn man les nam, wilden Lili en Nicky ook weer. Ze hebben onderling een beetje een competitie.’’