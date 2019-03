De kunst van papieren vliegtuigjes gooien: 'Het gaat om scherpe punten en symmetrie'

Bij het betreden van de rumoerige gymzaal van gebouw X op de campus van de TU Delft boort de scherpe punt van een papieren vliegtuigje zich al in mijn knie. ,,Niemand is hier veilig", roept de eigenaar die erachteraan rent. De zachtgrijze husky Bali loopt op z'n dooie akkertje tussen het vliegende papier door. Zijn felblauwe ogen weten niet waar ze eerst moeten kijken; naar de spitse vouwsels die razendsnel luchtbanen in tweeën snijden, of de zogenaamde gliders die de lucht onder hun vleugels vangen en daarop zo lang mogelijk meeliften, tot ze in sierlijke cirkels of door een botsing tegen de muur weer op de grond belanden.



Malin oefent haar worp naast de zijlijn. Ze gooit haar lichaam met zoveel overgave in de worp dat het lijkt alsof ze zelf mee wil vliegen. ,,Ik studeer bewegingswetenschappen, dus ik moet het hebben van de kracht", vertelt ze. Het ontwerp voor haar vliegtuigje haalde ze van YouTube. Bart vertrouwt voor het design op zijn eigen expertise. Hij studeert lucht- en ruimtevaarttechnieken en kent de geheimen van de aerodynamica. ,,Hij waggelt nog een beetje, dus je ziet dat hij strakker moet."