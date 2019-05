De onbekende verzetsheld die ontsnapte en Vrij Nederland oprichtte

Iedereen kent het blad Vrij Nederland. Maar dat het in de oorlog werd opgericht door een 19-jarige Amsterdamse jongen, die later zijn leven in Delft zou slijten, dat is veel minder bekend. Karen Hofker, dochter van Frans, heeft jarenlang geen idee gehad wie haar vader eigenlijk precies was.



,,Hij heeft nooit iets over de oorlog verteld, althans niet over zijn rol. Ik ben er bij toeval achter gekomen dankzij mijn leraar geschiedenis op het Grotius College. Meneer Kandhai kon prachtig vertellen en op een dag had hij het over de verzetsheld Frans Hofker. Hij vroeg of dat soms familie van mij was. Ik had geen idee en dus heb ik het thuis aan mijn vader gevraagd. Het bleek waar te zijn. 'Luister goed' zei hij, 'want ik ga je dit maar een keer vertellen en daarna nooit meer'. En toen kwam zijn verhaal. Ik vond het spannend en het maakte me best trots. Maar ik vond het ook wel heel apart dat mijn vader er nooit eerder over was begonnen. Dat gaf een dubbel gevoel. Nog steeds wel."