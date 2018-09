'De oven staat geen moment meer stil'

Bob Steijger (25) had als bedrijfseconoom andere plannen dan in de zaak van zijn vader Benno te gaan werken. Maar toen diens broer en compagnon Jan vijf jaar geleden overleed, werd Bob plotseling opvolger nummer 1. ,,Ik was als kind nooit van plan om de winkel over te nemen. Maar nu ben ik mede-eigenaar. En ik vind het nog leuk ook!”



Ook zus Robin van 22 is geregeld in de Delftse kaas- en notenwinkel te vinden. Zij studeerde maatschappelijk werk, maar ze voelt zich tussen de nootjes helemaal thuis. ,,Het is leuke handel en ik geniet ervan om met de klanten om te gaan”, zegt ze lachend. ,,Eigenlijk is het dus best logisch dat Bob en ik op een gegeven moment met onze gezonde mix aan de gang zijn gegaan.”