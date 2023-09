De slimste mens: All Stars gaat van start en deze stadsgenoot doet mee

Delftse wethouder stapt eind dit jaar mogelijk op: ‘Laat eerst de kiezer maar spreken’

Wethouder Joëlle Gooijer (Jeugd, Ouderen en Armoede) zit nét iets meer dan een jaar in het zadel, maar stopt er over een paar weken mogelijk al mee. Met een prominente plek op de kieslijst is de kans reëel dat de ChristenUnie-politica Delft na de Tweede Kamerverkiezingen verruilt voor een zetel in Den Haag. ,,Ik baalde eerst wel dat het net nu op m'n pad komt.”