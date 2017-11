De vrijheid in 'One Happy Kingdom'

Een theaterstuk over het slavernijverleden lijkt geen publiekstrekker. Toch was het druk bij One Happy Kingdom in Diligentia. ,,Wij hebben een gedeelde geschiedenis'', zegt de maakster.

Het was een volle bak afgelopen zondag in het Haagse theater Diligentia bij One Happy Kingdom. Het stuk ging over het Nederlands slavernijverleden en bevatte een mengeling van 'spoken word' en muziek van het eiland Sint Maarten.

Tal van bekende acteurs hadden hun medewerking toegezegd. Onder hen bevonden zich Mike Ho Sam Sooi, bekend van Goudkust en In voor- en tegenspoed, actrice Genelva Krind, jazzzangeres en pianiste Anastacia Larmonie en Jörgen Raymann. Hoe kijken wij naar onze gedeelde geschiedenis? Is het belangrijk dat deze opvoeringen ook in het theater staan?

Quote Ik wil niet alleen stilstaan bij een handtekening onder de wet Valika Smeulders

,,Onze stad en de Nederlandse Caraïbische eilanden zijn al meer dan 400 jaar met elkaar verbonden. Alleen realiseren we ons te weinig dat wij een gedeelde geschiedenis hebben", zegt Valika Smeulders, de maakster van One Happy Kingdom. Valika geniet ook bekendheid als organisator van wandelingen langs plekken in onze stad die belangrijk waren voor de oorlogshelden George Maduro, Anton de Kom, Boy Ecury en Waldemar Nods. Ze vertelt over de aanleiding voor deze voorstelling. ,,In 2016 was het 175 jaar geleden dat in Theater Diligentia de eerste antislavernijvergadering bijeen was geroepen", zegt ze. ,,Dit gebeurde door Guillaume Groen van Prinsterer, politicus en historicus. Ik wilde daar iets aan toevoegen: hoe zijn we tot de vrijheid gekomen? Dus ik wil niet alleen stilstaan bij het feit dat er ooit een handtekening onder een wet is geplaatst.''

Weglopen

De geschiedenis van Sint Maarten komt voorbij. ,,Daar hebben de mensen zichzelf bevrijd door weg te lopen en te dreigen met een vertrek", vertelt Valika. ,,Wat ik wil laten zien is dat meer mensen hebben meegedacht over de manier waarop de vrijheid tot stand moest komen."

Mike Ho Sam Sooi kroop in de huid van Tula, een verzetsleider die achter het katheder plaatsnam om te kijken en zo nodig te waarschuwen. ,,Ik vond het een sterke man", zegt Mike. ,,Het is belangrijk dat deze verhalen worden gebracht, zeker in een tijd waarin we zoeken naar 'onze' positie in de maatschappij."

Hij maakt een vergelijking met Baron, Boni en Jolicoeur, de verzetshelden van Suriname uit dezelfde periode. ,,Als je in die tijd opstond tegen onrecht had je 'power' en moed. Tula heeft dat absoluut gehad", zegt Mike.

Erna van den Berg is medewerker artistiek bureau, programma en programmering bij Het Nationale Theater. Bovendien had Erna in 2016 en 2017 de projectleiding van De Laatste Getuigen, voorstellingen over personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog direct of indirect de onderduik in Den Haag hebben meegemaakt. Zij vindt het ook belangrijk dat de verhalen over ons slavernijverleden worden gebracht. ,,Er is een soort beweging op gang gekomen, ik vermoed vanuit de Verenigde Staten van Amerika met Black Lives matter en hier met het Zwarte Piet verhaal. Het vraagt gewoon om nuancering en verdieping. Dat gebeurt op deze manier", zegt ze.