Deelscooter mag blijven, maar voetganger houdt voorrang in de binnenstad

Na groene deelscoo­ters nu ook elektri­sche deelauto’s

Waar de deelscooter in luttele tijd de grote steden heeft veroverd, richt het bedrijf GO Sharing zich nu ook op de auto. Op het parkeerdek van YES!Delft staan sinds woensdag elektrische Mini Coopers die volgens hetzelfde principe als de scooters kunnen worden gehuurd. Het starttarief is 4,99 euro, waarna gebruikers 0,30 euro per minuut betalen.

1 december