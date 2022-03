Deelwinkel015 brengt energieslurpers in beeld

Geld besparen door kritisch in je eigen woning rond te kijken, dankzij de Deelwinkel015 in Delft kan het. De exploderende energieprijzen hebben de organisatie op het idee gebracht om stadgenoten een handje te helpen. Een warmtelek opsporen, meten hoe gezond de lucht in je huis is, energieslurpers zoeken of kijken of er in je spouwmuur nog iets te isoleren valt, allemaal zaken waarvoor je meetapparatuur nodig hebt. En laten ze die nou in de Deelwinkel015 te leen hebben.