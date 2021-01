Defensieminister Bijleveld bezoekt militaire verpleegkundigen in Reinier de Graaf

,,Het is mooi om te zien dat we met de inzet van vier militairen het zorgpersoneel al kunnen ontlasten", aldus een trotse minister. ,,Dat het Reinier de Graaf ziekenhuis in zo'n korte tijd een nieuwe innovatieve verpleegafdeling heeft ingericht, waar goede zorg wordt verleend, vind ik bewonderenswaardig.”