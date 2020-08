Delfland heeft grootse investeringsplannen: ‘We willen water behouden door nieuwe aanpak’

Door Team Westland gedoneerde prostaatro­bot nu echt in gebruik genomen bij Reinier de Graaf

14 augustus De prostaatrobot, die door Team Westland is geschonken, is nu echt in gebruik genomen bij het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft. Met de robot kunnen artsen prostaatkanker in een vroeg stadium nauwkeuriger opsporen.