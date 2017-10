Delfland wapent zich tegen cyberaanvallen

,,Als je het hebt over de toekomst en veiligheid, dan is dit een zeer nuttige en noodzakelijke ontwikkeling. Een primeur ook, waar mogelijk andere waterschappen ook van kunnen profiteren’’, onthult dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van Delfland in deze krant. De dijkgraaf wil in dit stadium nog niet op details ingaan, maar bevestigt wel dat de sensoren werken. ,,Ik heb een paar jaar geleden de vraag gesteld, nadat we veel wateroverlast hadden gehad: wat nu als we worden gehackt? Wat gebeurt er als we de controle kwijt zijn geraakt over de gemalen, over de waterbergingen en terroristen dit overnemen? Zijn we daar tegen bestand? Ik wist dat het antwoord ‘nee’ was’’, zegt Van Haersma Buma. Hij noemt een cyberaanval ‘een heel gevaarlijk risico, dat ook de waterzuivering kan treffen’.

Douchekop

Van Haersma Buma: ,,Dan stroomt er opeens geen schoon water meer uit de douchekop. Wat doen we daartegen, vroeg ik. Vervolgens zijn we daarmee aan de gang gegaan en hebben we de vraag voorgelegd aan een klein bedrijf en aan slimme jongens van de TU Delft. Die zijn daarmee aan het werk gegaan en mét resultaat. Ze hebben een sensor bedacht waarmee we dit probleem kunnen tackelen.’’



De dijkgraaf wil er niet te veel over uitweiden, ‘want we willen kwaadwillenden niet wijzer maken dan ze al zijn’. ,,In het kort komt het er op neer dat we via digitale technieken een verdedigingsmechanisme opbouwen, waarbij we worden gewaarschuwd als er geknoeid dreigt te worden met onze gemalen of waterzuivering. Dit is zowel in het laboratorium als in de praktijk uitvoerig getest. En het werkt. Ik denk dat we eind dit jaar extra beveiligd zijn.