Delfland zet zich opnieuw schrap voor regenbuien

Impasse Kruisstraat duurt nog altijd voort

9:03 Deskundigen gaan mogelijk een bindend advies geven over de impasse rond de herontwikkeling van de Kruisstraat. Dat schrijft het Delftse college in een brief aan de raad. Na jaren soebatten is er nog altijd geen overeenstemming over de nieuwbouw van woningen en winkels in de straat aan de zuidkant van de binnenstad.