Delft belooft beterschap bij volgende verkiezingen: ‘Meer stembureaus in de binnenstad’

Noodoplos­sing voor patiënten geplaagde praktijk Pijnacker: zij kunnen op afspraak in Delft terecht

Patiënten van Huisartsenpraktijk Acacialaan Pijnacker kunnen op afspraak voorlopig bij de Huiartsenpost Schievliet in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft terecht. Daarmee hoopt zorgverzekeraar DSW patiënten te helpen die nu tussen wal en schip vallen omdat de praktijk in Pijnacker niet of nauwelijks bereikbaar is.