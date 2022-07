Delft bemoeit zich niet meer met aanleg TU-tram 19

Ruim twaalf jaar geleden had de tramverbinding tussen het ziekenhuis in Leidschendam en de TU Delft al een voldongen feit moeten zijn. Inmiddels ligt het grootste gedeelte van het spoor er wel, toch rijdt de tram er voorlopig nog niet overheen. Het laatste gedeelte van het traject op de TU campus wordt volgend jaar pas aangelegd. Delft laat de afwikkeling van het laatste stukje van het traject nu verder over aan de TU Delft en de MRDH.

Alle werkzaamheden op Delfts grondgebied zijn in principe afgerond. Vorige maand werd de rails over de Sebastiaansbrug nog in orde gemaakt voor de nieuwe trams die er straks overheen moeten denderen. Het leverde bijna een maandlang hinder op voor Delftenaren. Nu hoeft alleen nog een stuk van de verbinding aangelegd te worden op het terrein waarvan de TU eigenaar is. Daarom laat Delft de TU en de MRDH de laatste puntjes verder samen op de i zetten. De universiteit en de metropoolregio hebben daartoe samen een overeenkomst gesloten.

Inpassen

De aanleg van de tramverbinding kent een lange voorgeschiedenis. Ruim zeventien jaar geleden werd het idee voor een tram die naar de TU rijdt door studentenpartij STIP geopperd. De komst van de lijn werd uitgesteld omdat de Delftse politiek het niet eens kon worden over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug, die vooral is gebouwd om de tramverbinding te faciliteren. Toen de brug in 2020 eindelijk af was, stak een nieuw probleem de kop op: het inpassen van de tramverbinding in de TU-wijk was veel ingewikkelder dan bedacht. De nieuwe Avenio-trams die over het universiteitsterrein zouden zoeven, zorgden voor een veel hogere elektromagnetische straling dan vooraf ingecalculeerd. Ze verstoorden nanotechnologische systemen van onderzoekscentra van de TU Delft.

De bedoeling is dat de verbinding vanaf het voorjaar van 2023 verder wordt aangelegd op het universiteitsterrein. Als alles volgens plan verloopt, kunnen reizigers vanaf eind 2023 van Leidschendam tot aan de laatste halte in de TU-wijk aan de Van den Broekweg.

