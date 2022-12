Delft besluit vandaag of vreugdevuur wel of niet doorgaat: ‘Afhankelijk van actuele weersverwachting’

De gemeente Delft neemt deze morgen pas een besluit over het wel of niet doorgaan van het vreugdevuur in Tanthof. Dat is afhankelijk van de actuele weersverwachting, meldt een woordvoerder. In Den Haag werd gisteren al besloten om een streep te trekken door de vreugdevuren op Oudejaarsavond. Maar in Delft mogen de organisatoren dus nog hopen.