Delft boos over Haagse plannen met tramlijn 1: ‘Bereikbaarheid wordt veel slechter voor inwoners’

vraag bij het nieuws Worden werknemers met een lager loon slechter behandeld?

Medewerkers van De Bijenkorf in Den Haag mogen sinds kort niet meer de roltrap of het trappenhuis gebruiken aan het eind van hun werkdag. Die maatregel lijkt verband te houden met de recente stakingen om loonsverhoging af te dwingen. Winkelpersoneel in Nederland heeft in het verleden vaker te maken gehad met vervelende regels.

19 november