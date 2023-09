Delft bouwt 600 nieuwe studentenwoningen (maar heeft er volgens onderzoekers nog wel 5000 nodig)

binnen&buiten Dit huis in Delft was de kers op de taart voor Francesca: ‘Zo’n verbouwing was wel een hele uitdaging’

Francesca Greco verkoopt haar eengezinswoning aan de Willemstraat in Delft. Door een verbroken relatie neemt ze noodgedwongen afscheid van deze plek. ,,Delft is geweldig en dit huis was altijd de kers op de taart.”