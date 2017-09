Delft door de ogen van de Van Rossems

'Veiligheid omwonenden Club Ceasar in het geding'

14:59 De veiligheid van omwonenden van Club Ceasar, aan het Vesteplein in Delft, is in het geding, vindt PvdA Delft. De partij vraagt het college van B en W wanneer de omwonenden weer van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten.