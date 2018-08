Delft eerste stad die alcoholgebruik van studenten aanpakt

EVEN VRAGEN AAN Voorstel­ling over Hollandse horkerig­heid

13 augustus Dealing with the Dutch. Onder die titel maakte de Haagse theatergroep Plankgas een voorstelling over de (on)hebbelijkheden van Nederlanders, bezien door de ogen van buitenlanders. Te zien op 29 augustus in De Fuut aan het Zuiderstrand. Actrice Anna Nicolaï is een van de initiatiefnemers.