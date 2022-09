Delft hoeft slachtoffer van ‘frauderende ambtenaar’ Sjoerd S. niet te betalen

Hoe een regenbui deze stad binnen 20 minuten in een badkuip veranderde

Met bakken kwam het water uit de hemel, het klotste over de kades, kwam tegelijk via putdeksels omhoog en zette kelders en woonkamers blank. Eén regenbui veranderde de binnenstad van Delft in augustus in amper 20 minuten tijd in een badkuip. Met meer buien op komst nemen de zorgen toe. Reken er maar op dat het vaker gebeurt, zeggen experts. ,,Straks durf je niet meer van huis als je weet dat het misschien gaat regenen.”

