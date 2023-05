Delft houdt miljoenen onuitgegeven euro's over, maar Delftenaar gaat tóch meer belasting betalen

Twee minuten met Het is krenttijd, oftewel werk aan de winkel: ‘We hebben ook iemand van 84 op de trap zitten’

Het is krenttijd. Oftewel, werk aan de winkel in ‘druivenland’. Hilde Jansen (64) van Nieuw Tuinzight is er maar druk mee. En zij niet alleen... ,,We hebben ook nog iemand van 84 op de trap zitten.”