Delft is doordrenkt van slavernijverleden, maar komen er excuses?

De inkt op het rapport is amper droog, of politici in Delft beraden zich al over een vervolg op het onderzoek naar het slavernijverleden in de stad. Moet het stadsbestuur excuses aanbieden? Is het beter als onderzoekers nog dieper in de archieven duiken? Of is het wel goed zo?