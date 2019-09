Delft is meest innovatief van Zuid-Holland: Stad scoort in wereldwijd onderzoek naar octrooien en patenten

De universiteit van Lausanne deed uitgebreid onderzoek naar innovatie. De Zwitserse onderzoekers bekeken alle octrooien die tussen 1980 en 2014 werden aangevraagd. Wereldwijd waren dit er bijna 19 miljoen. Van al deze patenten achterhaalden ze waar de aanvrager (bijvoorbeeld een commercieel bedrijf, universiteit of octrooibureau) gevestigd is. Vervolgens clusterde het bedrijf LocalFocus alle Nederlandse patenten naar gemeente.



In 35 jaar tijd patenteerden Nederlandse uitvinders zeker 72.000 innovaties. Eindhoven mag zich zowel in absolute als relatieve zin de patenthoofdstad van Nederland noemen. In de lichtstad werden van 1980 tot 2014 ruim 10.000 innovaties vertaald in een octrooi. De grootste motor van innovaties in Eindhoven is Philips, direct gevolgd door de TU Eindhoven.