Delft spant de kroon: stad vol kleine huizen

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van recent gepubliceerde CBS-cijfers. Naast een groot aantal huizen met de kleinste oppervlakte komen huizen tussen de 50 en 75 vierkante meter ook veel voor in Delft, namelijk 25 procent. In deze categorie stevent Den Haag de prinsenstad weer voorbij. In de hofstad valt 30 procent van de woningen in deze oppervlakteklasse.



In de rest van de regio is de categorie met huizen tussen 100 en 150 vierkante meter het meest vertegenwoordigd. In de gemeente Westland valt 44,6 procent in die klasse en in Zoetermeer is dat 46,5 procent.



Wassenaar staat aan top met woningen met de grootste oppervlakte (500 tot 10.000 vierkante meter). Daar valt 1,7 procent van het totaal onder. Dat is ruim een procentpunt hoger dan de rest van de Haagse regio.