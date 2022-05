Delft stuurt aan op een stadsbestuur waarin vier van de vijf wethouders vrouw zijn

Daadkrach­tig en eensgezind ADO raast door de play-offs: ‘Eigenlijk heb ik geen zin in de vakantie’

ADO Den Haag oogt in de play-offs eensgezind. Het komt volgens verdediger Jamal Amofa (23) omdat de spelers elkaar momenteel beter leren kennen dan ooit. En het klikt dusdanig dat Amofa, wiens contract na het seizoen afloopt, erg opziet tegen de vakantie. ,,Het is écht jammer dat het einde van het seizoen in zicht is. Dit is het mooiste wat er is.”

22 mei