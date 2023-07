Delft wil automobilist verjagen met smallere Beatrixlaan, ANWB waarschuwt voor meer files

Mijn Paleisje Iris is klaar om eindelijk wortel te schieten: ‘Heel blij met waar ik nu ben’

Iris van Boxtel is al talloze keren verhuisd in haar leven. De laatste jaren vooral voor het werk van haar man Sergio, die onderzoeker in de microbiologie is. Story of my life, zegt Iris. Een jaar geleden verruilde het gezin Delft voor België, waar ze hopen nu voor langere tijd te blijven. ,,Maar het leven loopt nooit helemaal zoals je het uitstippelt.”