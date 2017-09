Delft wil ook van Eneco-aandelen af

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken allemaal naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een leverbedrijf (Eneco). Daardoor staat het aandeelhouders vrij om de stukken te verkopen, omdat Eneco door de splitsing geprivatiseerd mag worden.