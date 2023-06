Delft zoekt de zon op, maar aantal panelen op woonhuizen ligt onder landelijk gemiddelde

Vijf jaar cel geëist tegen drie mannen voor steekpar­tij in Rijswijk: ‘Slachtof­fer is van alle kanten lek gestoken’

Het Openbaar Ministerie eist tegen drie mannen vijf jaar cel wegens een steekpartij in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Polakweg in Rijswijk in 2020. Een man raakte daarbij zwaargewond raakte. ,,Het slachtoffer is van alle kanten lek gestoken”, zei de officier van justitie woensdag bij de Haagse rechtbank.