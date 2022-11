Delftenaar (34) probeert Domino’s medewerker met geweld te beroven in Den Haag

‘Geef je telefoon of je gaat dood’, zou een 34-jarige Delftenaar in juli tegen een medewerker van Domino’s hebben geroepen op het Haagse Leemansplein. Al snel kreeg de man een flink aantal klappen en schoppen. Net als zijn collega. Justitie eiste dinsdag tien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De Delftenaar stond ook terecht voor een dollemansrit in augustus.