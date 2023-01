Delftenaar (37) aangehouden voor verkrachting 13-jarig meisje in Rotterdam

Bewoners langer in onzeker­heid over opvangcen­trum vluchtelin­gen in Mid­den-Delfland

De komst van een grootschalig opvangcentrum voor vluchtelingen in Midden-Delfland heeft meer voeten in de aarde dan gedacht. Aanvankelijk zou in februari duidelijkheid worden geschapen over de plek waar 225 vluchtelingen worden opgevangen, maar dat streven is losgelaten. De gemeente gaat nu eerst met raadsleden en inwoners praten over de randvoorwaarden.

8:35