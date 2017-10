Delftenaar aangehouden in verband met dode man langs Kanaalweg

Verstandelijk gehandicapte Nel Woudsema viert 100ste verjaardag

15:08 Nel Woudsema vierde gisteren dat zij honderd jaar is geworden. Dat is bijzonder, want Woudsema is verstandelijk gehandicapt. Het gebeurt niet vaak dat verstandelijk gehandicapten zo'n hoge leeftijd bereiken. Burgemeester Marja van Bijsterveldt kwam langs om haar te feliciteren.