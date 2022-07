Delftenaar die met staalkabel fietser lanceerde hoeft niet meer de cel in

Gebroken ribben en hersen­schud­ding: fietsster gelanceerd door strakke staalkabel van Ricardo

Bijna had Delftenaar Ricardo T. de auto, die diep was weggezakt in het gras, los. Met zijn takelwagen was hij bezig aan het laatste stukje. En toen ging het mis. Een fietsster zag de strakgetrokken staalkabel over het hoofd en werd naar voren gelanceerd. Volgens het OM is T. er schuldig aan dat de vrouw gewond raakte. Maar in de rechtbank werd dinsdag geen straf tegen hem geëist, omdat het incident ruim 6,5 jaar geleden plaatsvond.

21 juni